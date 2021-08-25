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    Главная / Торги / Закупка ленты монтажной для Филиала в Республике Татарстан,790.

    Закупка ленты монтажной для Филиала в Республике Татарстан,790.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 23:0025.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222290Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222290

    Наименование закупки

    Закупка ленты монтажной для Филиала в Республике Татарстан,790.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 17:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ленты монтажной для Филиала в Республике Татарстан,790.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 23:00 GMT +325.08.2021 23:0025.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222290Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ленты монтажной для Филиала в Республике Татарстан,790.

    Начальная цена

    8 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Казань, ул. Рахимова, д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента монтажная перфорированная ТМ-2 B40 x L10000 x s2мм сталь"

    Кол-во: 4.000

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