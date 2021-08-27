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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Chevrolet NIVA В720СР178

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Chevrolet NIVA В720СР178

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222267Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222267

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Chevrolet NIVA В720СР178

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 17:25

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Chevrolet NIVA В720СР178

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222267Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля Chevrolet NIVA В720СР178

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196158 г. Санкт–Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп.2, лит.АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное 21083512115 ВАЗ-2123"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Шланг низкого давления сливной 212303408134000 LADA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Трубка тормозная заднего правого тормоза 212303506640010 Lada"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Трубка тормозная заднего левого тормоза 212303506650010 Lada"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Корпус привода спидометра 212103802822010 Lada"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Прокладка корпуса привода спидометра Lada 212143802830030"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Скоба тяги отопителя 21088109135 ВАЗ-2108"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Трос привода заслонки отопителя 21238109210 ВАЗ-2123"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Бачок расширительный ВАЗ-2123 21231311014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное 10282460 Iveco Fiat"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Шланг ГУР высокого давления 212303408018000 LADA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шланг ГУР низкого давления 21233408027 ВАЗ-2123"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шланг ГУР подводящий 212303408124000 LADA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Цилиндр тормозной задний ВАЗ Лада 2105350204000"

    Кол-во: 2.000

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