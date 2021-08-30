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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 16:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 918 833-22-84
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Zyubina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зюбина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222251Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул.1 проезд Рождественского, д.4 А Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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