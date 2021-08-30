Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE

    Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222251Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222251

    Наименование закупки

    Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:46

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Договор___002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 918 833-22-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Zyubina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюбина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222251Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул.1 проезд Рождественского, д.4 А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон IP Yealink SIP-T46U цветной 2xRJ-45 с PoE, 2xUSB, RJ-9, разъем для адаптера питания 10 програм. кнопок 16 аккаунтов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 телефон T43U/T46U/T48U 20шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок питания универсальный Yealink PA 5VDC 2A для: IP телефон 10Вт 2А 5В"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264869
    Телефон сотовый Joys S10 1.77" 512Мбайт 4Гбайт (Москва)
    Телефон сотовый Joys S10 1.77" 512Мбайт 4Гбайт (Москва)
    264869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить