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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222250

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 17:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.andreeva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Людмила Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 16:00 GMT +327.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    135 240,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, промзона Северная часть Горелово, квартал 5, Волхонское ш., дом 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Срок поставки Товара одной партией в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска строительная цветная латексная CAPAROL Capamix Samtex 7 ELF BAS 1 palazzo 115 10000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Краска водно-дисперсионная латексная Caparol CAPAMIX SAMTEX 7 ELF BAS 1 для внутренних работ белая 10Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Бензин-растворитель кетон Лакра Уайт-спирит 5Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Материал гипсовый Шпаклевка KНАУФ-Фуген универсальная 25КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Шпатлевка финишная Weber Vetonit LR+ ООО Сен-Гобен Строительная Продукция Рус Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь ржавчины с фосфатированием Syntilor Metallo 5КГ 5000МЛ 1087"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Уголок KS25 ПВХ 2700х25х25ММ белый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Краска акриловая водно-дисперсионная моющаяся Tikkurila Euro Matt 3 белая глубокоматовая ведро 9Л"

    Кол-во: 117.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 серая 1КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 40.000

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