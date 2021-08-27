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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 17:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-52
Факс
Адрес электронной почты
l.andreeva@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Людмила Андреевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 16:00 GMT +327.08.2021 16:0027.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222250Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
135 240,19
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, промзона Северная часть Горелово, квартал 5, Волхонское ш., дом 2а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры. Срок поставки Товара одной партией в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 117.000
Кол-во: 40.000
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