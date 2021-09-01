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    Главная / Торги / 055 Поставка масла Shell для нужд ООО Газпром трансгаз Волгоград"

    055 Поставка масла Shell для нужд ООО Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222248Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222248

    Наименование закупки

    055 Поставка масла Shell для нужд ООО Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:36

    Документация процедуры

    Проект_договора_Поставка_масла_Shell_Mysella.PDF

    НМЦ_с_ретро.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    055 Поставка масла Shell для нужд ООО Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222248Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    055 Поставка масла Shell для нужд ООО Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    394 761,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло Shell Mysella S5 N 40 SAE 40"

    Кол-во: 1463.000

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