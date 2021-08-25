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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Укомплектование блока контейнера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 16:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 991 41-51430
Факс
Адрес электронной почты
maksim.velichko@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Величко Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Укомплектование блока контейнера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222245Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Укомплектование блока контейнера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 112/1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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