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    Главная / Торги / Укомплектование блока контейнера

    Укомплектование блока контейнера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222245Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222245

    Наименование закупки

    Укомплектование блока контейнера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-51430

    Факс

    Адрес электронной почты

    maksim.velichko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Величко Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Укомплектование блока контейнера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222245Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Укомплектование блока контейнера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, 112/1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль пожаротушения МПГ 60-50-24-Л-ЭР"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Колодка переходная (комплект)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 4"

    "Угольник ЗПУ24"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Сигнализатор давления газовый СДГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Рукав РВД 25.2SN.М39х2-0,6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Втулка РВД24 - труба Дн34"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стеновое крепление модулей СКМм-1-316"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Насадок НГПд 3.1-5.5-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Втулка для насадка с контргайкой G 1""

    Кол-во: 4.000

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