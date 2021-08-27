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    Главная / Торги / Поставка защитных средств для автомобилей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва, г.Сочи

    Поставка защитных средств для автомобилей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва, г.Сочи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222244

    Наименование закупки

    Поставка защитных средств для автомобилей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва, г.Сочи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:38

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка защитных средств для автомобилей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва, г.Сочи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка защитных средств для автомобилей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва, г.Сочи

    Начальная цена

    140 233,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Активная пена концентрированная «Active Foam GEL +» 24КГ 800028-GRASS"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "воск холодный Wurth 10Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Средство моющее шампунь WURTH"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Очиститель для удаления смол спрей Wurth Teer-entferner, tar remover 300Л 089026"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Очиститель для двигателя жидкость Grass Motor Cleaner 21Л 20КГ канистра 110293"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Очиститель универсальный спрей Wurth 0.5Л; ДМ³ Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Очиститель Grass Disk для очистки дисков 5.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Очиститель Grass Disk для очистки дисков 5.9КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Паста полировочная белый колпачок 3М Perfect-it III 1000МЛ 09374"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Паста полировочная белый колпачок 3М Perfect-it III 1000МЛ 09374"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Спрей для защиты полюсов аккумулятора Wurth 0890104"

    Кол-во: 7.000

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