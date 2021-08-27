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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поддоны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 16:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19
Почтовый адрес
424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19
Контактный телефон
423684
Факс
Адрес электронной почты
roddom.torgi@mari-el.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поддоны
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222243Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поддоны
Начальная цена
45 474,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Марий Эл Республика, г.Йошкар-Ола, бульвар Победы 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки товара в течении 30 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Все закупки и тендеры ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
Адрес местонахождения
424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
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