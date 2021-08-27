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    Главная / Торги / Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ

    Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 08:0027.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222239Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222239

    Наименование закупки

    Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 18:18

    Документация процедуры

    Технические_требования.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 928 411-34-32

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    k.gromov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 08:00 GMT +327.08.2021 08:0027.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222239Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ

    Начальная цена

    523 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, ООО "Газпром добыча Краснодар" / Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр газовый Y-образный прямоточный ФГП-50 DN50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 DN25 НД (оксид углерода+природный газ)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-25 с блоком питания БПЭК-03/Т (кабель для БПЭК-03 20М), присоединителями Дн-40, кабелем KA/0-USB, программным обеспечением СОДЭК 8"

    Кол-во: 1.000

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