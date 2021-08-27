www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 18:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 928 411-34-32
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
k.gromov@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 08:00 GMT +327.08.2021 08:0027.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222239Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтра газового, комплекса для измерения количества газа, системы автоматического контроля загазованности для нужд ООО "Газпром добыча Краснодара"-КГПУ
Начальная цена
523 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, ООО "Газпром добыча Краснодар" / Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.