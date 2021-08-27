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    Главная / Торги / 054 Поставка муфт изолирующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    054 Поставка муфт изолирующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222233

    Наименование закупки

    054 Поставка муфт изолирующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:19

    Документация процедуры

    проект_изолирующие_муфты_пэн_21_ким.pdf

    Расчет_НМЦ_муфты.xlsx

    Опросные_листы.zip

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    054 Поставка муфт изолирующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    054 Поставка муфт изолирующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    402 570,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-57-9.8-ХЛ СпецПротект 007/109 с искроразрядником ГСР100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Крс-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ОЛ №ТСТ-35805-701 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-108-1.6-ХЛ СпецПротект 007/109 с искроразрядником ГСР100Ex и КИП-ТСТ-8-1,8/0,7-Крс-Сх17-БСЗ(Р)1/25-ЭС2 с двумя электродами сравнения ОЛ №ТСТ-35805-713 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-159-1.6-У СпецПротект 007/109 ОЛ №ТСТ-35805-722 ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

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