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    Главная / Торги / Поставка компрессорного масла и фреона

    Поставка компрессорного масла и фреона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222225

    Наименование закупки

    Поставка компрессорного масла и фреона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:42

    Документация процедуры

    Проект_договора_масло_и_фреон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.voroshilov@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилов Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компрессорного масла и фреона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компрессорного масла и фреона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло компрессорное полиэфирное синтетическое Bitzer BSE 170 для холодильных компрессоров (КМ) 10Л;ДМ3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Хладагент R134 фреон баллон 13.6КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Хладагент R407 фреон баллон 11.35КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Хладагент R410А фреон баллон 11.3КГ"

    Кол-во: 20.000

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