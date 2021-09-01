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Наименование закупки
Поставка компрессорного масла и фреона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 10:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Контактный телефон
+7 812 613-16-28
Факс
Адрес электронной почты
a.voroshilov@filialusz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ворошилов Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компрессорного масла и фреона
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 16:00 GMT +301.09.2021 16:0001.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222225Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессорного масла и фреона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Товар поставляется единовременно в полном объеме в соответствии со спецификацией в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А
Кол-во: 4.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
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