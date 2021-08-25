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    Главная / Торги / 01111-2021-1095 Винты, эмали, краски

    01111-2021-1095 Винты, эмали, краски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222215Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222215

    Наименование закупки

    01111-2021-1095 Винты, эмали, краски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:07

    Документация процедуры

    Тула_рязань_реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01111-2021-1095 Винты, эмали, краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222215Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01111-2021-1095 Винты, эмали, краски

    Начальная цена

    99 506,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, г Рязань ул Свободы 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска фасадная ВД-АК-11 белая"

    Кол-во: 10.500

    "Позиция 2"

    "Кисть малярная флейцевая КФ-50 50мм древесина плоская"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Кисть малярная флейцевая 100мм древесина плоская"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Плита потолочная подвесная Armstrong World Bajkal B600 x L600 x s12мм волокно минеральное"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Клей жидкие гвозди Henkel Момент Монтаж универсальный 250г туба"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x32мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x41мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x51мм сталь фосфатированный с плоской головкой"

    Кол-во: 1.090

    "Позиция 9"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.8x64мм сталь фосфатированный с потайной головкой"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x25мм сталь оцинкованный с полукруглой головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 4.2x16мм сталь оцинкованный с шестигранной головкой, прессшайбой сверлоконечный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Клей водно-дисперсионный, со смолами Бустилат М-20 для напольных покрытий 2.5кг банка"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Болт анкерный распорный, с кольцом M16 16x80мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 14"

    "Электрод сварочный МР3 3мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Электрод сварочный МР3 4мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Лента резьбоуплотнительная ФУМ Момент 0.1мм x 12м x 19мм"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 17"

    "Гайка шестигранная M16 13мм 24мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Эмпилс по ржавчине синяя"

    Кол-во: 9.500

    "Позиция 19"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 Эмпилс по ржавчине шоколадная"

    Кол-во: 9.500

    "Позиция 20"

    "Смазка многоцелевая, редукторная Patriot Arsenal AR-417 100г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Линолеум Tarkett Мода B2.5м 2.2мм"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 22"

    "Порог одноуровневый, стыкоперекрывающий алюминий B88 x L1800 x s5мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Порог разноуровневый ПР 04.900.001 алюминий B45 x L900мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Порог разноуровневый ПР 04.1800.001 алюминий B45 x L1800мм"

    Кол-во: 6.000

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