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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222210Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222210

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:09

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 12:00 GMT +303.09.2021 12:0003.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222210Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    729 090,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов РФ: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей обойный для стеклообоев Oscar"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 5Л"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 3"

    "Клей обойный для стеклообоев и флизелиновых обоев Клео Ультра 50 500Г"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 4"

    "Сверло по бетону 6ММ 160ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 5"

    "Подложка под ламинат 3ММ ГОСТ 18108-80"

    Кол-во: 211.000

    "Позиция 6"

    "Уголок перфорированный ПЛАСТАЛ 30х30х3000 оцинкованный"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 7"

    "Портландцемент ПЦ500 50КГ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 8"

    "Стеклохолст паутинка Oscar 50Г/М2"

    Кол-во: 145.000

    "Позиция 9"

    "Штукатурка гипсовая финишная Knauf Ротбанд-Финиш 25КГ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Колер Parade №245 синий 0.75Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Шпатлевка финишная гипсовая Knauf Rotband белая 25КГ"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 12"

    "Колер для лакокрасочных материалов на водной основе Parade №246 зеленое яблоко 0.75Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30КГ мешок"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Пена монтажная Технониколь MAXIMUM всесезонная баллон под пистолет 650МЛ ГОСТ 30971-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Колер универсальный Декор бежевый №3 0.1КГ"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 16"

    "Колер универсальный Marta №17 голубой 100Л ГОСТ 30884-2003"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Клей монтажный Makroflex MF990 330Г (морозостойкий)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Бур по бетону Matrix SDS+ 8х160ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на бумажной основе DEXTER 400 280х230"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Лента малярная SPINO 60oC бумажная белая 50ММх50М 2450"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Герметик силиконовый универсальный Эксперт прозрачный 270МЛ"

    Кол-во: 3.000

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