Поставка строительных материалов для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов РФ: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»