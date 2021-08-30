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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных изделий для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка электроустановочных изделий для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222209Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222209

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных изделий для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:10

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроустановочных изделий для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222209Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных изделий для нужд филиала "Инженерно-технический центр ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    2 200 481,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки для резидентов РФ: DAP (ИНКОТЕРМС 2010) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка монтажная Legrand Valena 7761-81 89х89ММ"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 2"

    "Розетка скрытой проводки Legrand Etika 16А 220В IP20 с заземлением 2 гнезда белая без шторок 672223"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Коробка распаечная IEK КМ41234 IP55 100х100х50ММ RAL7035, 6 гермовводов, для о/п Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Розетка скрытой проводки Legrand Etika 16А 220В IP20 с заземлением 1 гнездо белая без шторок 672221 Россия"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 0.66КВ РЭК-Prysmian 1503040101"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель для скрытой установки с индикатором двухклавишный S56-039-BI"

    Кол-во: 4.000

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