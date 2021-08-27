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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen У427ВУ777, У409ВУ777, К473ВТ799

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen У427ВУ777, У409ВУ777, К473ВТ799

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222201Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222201

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen У427ВУ777, У409ВУ777, К473ВТ799

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 15:54

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen У427ВУ777, У409ВУ777, К473ВТ799

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222201Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen У427ВУ777, У409ВУ777, К473ВТ799

    Начальная цена

    164 194,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117630 г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фонарь 7E0945096AD задний правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диск тормозной передний 7H0615301D VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Вал привода VAG передний правый 7E0407272AH"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник шруса опорный VAG 7E0407181A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Заглушка VAG 7H0407284"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник рулевой тяги левый VAG 7E0422817"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Наконечник рулевой тяги правый VAG 7E0422818"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Трубка хладагента VAG 7E1820888A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Гайка ступицы VAG WHT005286 Volkswagen Transporter М20х1.5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное 3D0260749C VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное 4E0260749B VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное 8E0260749C VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное 4E0260749A VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное 7H0820898 VAG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Колодки тормозные передние VAG 7H0698151D"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Ступица колеса переднего 7H0498611"

    Кол-во: 1.000

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