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    Главная / Торги / Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной

    Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222196Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222196

    Наименование закупки

    Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 17:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_и_ТЗ.docx

    Запрос_цен_реагент__крошка.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222196Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Безналичная оплата. Срок поставки Товара: 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Противогололедный реагент "

    Кол-во: 3450.000

    "Позиция 2"

    "Крошка гранитная, мешок "

    Кол-во: 1800.000

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