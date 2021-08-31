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Наименование закупки
Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 17:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1180
Факс
Адрес электронной почты
30123@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамонов Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222196Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противогололедного реагента, крошки гранитной
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Безналичная оплата. Срок поставки Товара: 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Кол-во: 3450.000
Кол-во: 1800.000
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