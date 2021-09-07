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    Главная / Торги / Поставка приборов КИП

    Поставка приборов КИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222185Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222185

    Наименование закупки

    Поставка приборов КИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 15:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-49

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов КИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222185Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов КИП

    Начальная цена

    64 012,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г.Выкса, ДЦ "Лазурный Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 30-ти дней с момента подписания акта о приемке товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор ПКЦ-1111.0.42.Р.0.КР.220.Щ48"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Манометр ТМ-520Р"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Датчик-реле давления газа GW"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Штекер для датчиков-реле GW"

    Кол-во: 1.000

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