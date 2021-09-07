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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка приборов КИП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 15:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Почтовый адрес
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Контактный телефон
+7 83177 4-80-49
Факс
+7 83177 4-80-87
Адрес электронной почты
lazurn@narod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вздышкин Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов КИП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222185Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов КИП
Начальная цена
64 012,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г.Выкса, ДЦ "Лазурный Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 30-ти дней с момента подписания акта о приемке товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Адрес местонахождения
607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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