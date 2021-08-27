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    Главная / Торги / Поставка РТИ и шнуров асбестовых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка РТИ и шнуров асбестовых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222177Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222177

    Наименование закупки

    Поставка РТИ и шнуров асбестовых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 15:08

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка РТИ и шнуров асбестовых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222177Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ и шнуров асбестовых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    139 720,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав напорный В(II)-10-16-27 20М ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Рукав Semperit Upel-P 19х6ММ 16АТМ -35...+100ГРАД ЦЕЛЬС для химикатов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Рукав напорный В(II)-10-50-64 20М ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 008-010-14-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 009-012-19-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное 012-016-25-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное 020-025-30-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 034-038-25-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 042-046-25-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 042-048-30-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное 066-071-30-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Шнур асбестовый ШАОН 30ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Шнур асбестовый ШАОН 6ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Паронит листовой ПОН-Б 1ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Пластина 1Н-1-ТМКЩ-М-3 3ММ 1000ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное 048-052-19-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 17"

    "Рукав напорный с нитяной оплеткой 80х92ММ 1МЕГАПА ГОСТ 10362-2017"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Рукав напорный В(II)-10-40-53 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Рукав напорный В(II)-10-20-31 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Рукав напорный В(II)-6.3-75-89 ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 20.000

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