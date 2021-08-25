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Наименование закупки
Приобретение Кондиционер офисный сплит-система Roland FU-07HSS010/N3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50613
Факс
Адрес электронной почты
KorenkovaIM@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренькова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Кондиционер офисный сплит-система Roland FU-07HSS010/N3
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222168Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Кондиционер офисный сплит-система Roland FU-07HSS010/N3
Начальная цена
20 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Владивосток ул. Сетланская 57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата , покупка по счету, ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
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