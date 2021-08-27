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    Главная / Торги / Поставка прокладок спирально-навитых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка прокладок спирально-навитых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222162Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222162

    Наименование закупки

    Поставка прокладок спирально-навитых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:51

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    ТЭЗ_9_Т132.001Э.PDF

    ТЭЗ_9_Т132.002Э.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прокладок спирально-навитых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222162Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прокладок спирально-навитых для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    41 883,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-3--4.5(А/10)-4.0-220 869х833х796х4.5ММ 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т фольга ТРГ PN4МПА чертеж ТЭЗ-9-Т132.001Э ТУ 3689-010-93978201-2008 ГОСТ 5632"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-3-4.5-4.0-220 869х833х796х4.5ММ 12Х18Н10Т 08Х18Н10Т фольга ТРГ PN4МПА чертеж ТЭЗ-9-Т132.002Э ТУ 3689-010-93978201-2008 ГОСТ 5632"

    Кол-во: 7.000

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