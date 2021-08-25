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    Главная / Торги / 01111-2021-1097 Провод силовой, цемент, труба гофра

    01111-2021-1097 Провод силовой, цемент, труба гофра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 15:0025.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222153Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222153

    Наименование закупки

    01111-2021-1097 Провод силовой, цемент, труба гофра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 15:15

    Документация процедуры

    Тула_рязань_реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01111-2021-1097 Провод силовой, цемент, труба гофра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 15:00 GMT +325.08.2021 15:0025.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222153Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01111-2021-1097 Провод силовой, цемент, труба гофра

    Начальная цена

    14 708,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, д.36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провод силовой ПуНП 3x2.5 3 жилы медь PVC 250В 2.5мм2"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 2"

    "Цемент М-500 Д-20 до 20% 42.5кПа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Труба гофрированная 25мм без протяжки PVC"

    Кол-во: 50.000

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