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    Главная / Торги / Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей

    Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222144Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222144

    Наименование закупки

    Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 16:50

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8622 26-20-14

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    ekudryavtseva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцева Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222144Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей

    Начальная цена

    99 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край г.Сочи, мкрн. Советквадже ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль поваренная пищевая Илецкая помол №1 1КГ ГОСТ Р 51574-2000"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 2"

    "Концентрат моющего раствора нейтральный беспенный СпецСинтез Спец-Оксайд УФС для удаления ржавчины и коррозии канистра 5Л ТУ 2383-072-74827784-2012"

    Кол-во: 300.000

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