www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 16:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8622 26-20-14
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
ekudryavtseva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрявцева Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222144Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли для технических нужд, реагента для дезинвазии сточных вод и реагента для промывки тепловых сетей
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край г.Сочи, мкрн. Советквадже ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 300.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.