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    Главная / Торги / Поставка реактивов химических общелабораторного назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка реактивов химических общелабораторного назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222140Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222140

    Наименование закупки

    Поставка реактивов химических общелабораторного назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:50

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ__.docx

    Приложение___1___Спецификация_.xlsx

    Задание_Заказчика.xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Памятка_для_оператора_ЭДО.pdf

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реактивов химических общелабораторного назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222140Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реактивов химических общелабораторного назначения для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    828 138,87

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10598-2015 2 разряд (NO-2)ppm -азот баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10598-2015 2 разряд (NO-7)ppm -азот баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10598-2015 2 разряд (NO2-2)ppm -азот баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10597-2015 1 разряд (SO2-10)ppm -азот баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10597-201 1 разряд (H2S-100)ppm -азот баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10600-2015 2 разряд (CH4-6)ppm-воздух баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Бирка кабельная маркировочная У-136 55х55х55ММ треугольная"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "Кислород ОСЧ 99.999ПРОЦ баллон 10Л ТУ 2114-001-05798345-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный гранулированный ЧДА 1КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 10"

    "Кальций хлористый 6-водный ЧДА ТУ 6-09-4578-78"

    Кол-во: 3.500

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный гранулированный ЧДА 1КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ХЧ 0.1КГ 7-49267"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ХЧ 0.1КГ 7-49267"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 14"

    "Реактив химический N-Фенилантраниловая кислота ЧДА 0.01КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 15"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 оксид углерода+воздух(121.3±2.4)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10600-2015 оксид углерода+воздух(98±2)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10600-2015 оксид углерода+воздух(1.2±0.6)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 оксид углерода+воздух(100±8)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 оксид углерода+воздух(16±0.6)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 оксид углерода+воздух(190±12)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 оксид углерода+воздух(25.6±0.7)мг/м3 баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10597-2015 1 разряд O2(0.04)+N2(ост.)(%) баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 2 разряд CH4(0.66)+Air(ост.)(%) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 2 разряд CH4(1.06)+Air(ост.)(%) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 2 разряд CO(100)+Air(ост.)(mg/m3) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 2 разряд CO(20)+Air(ост.)(mg/m3) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Кислота серная ОСЧ 11-5"

    Кол-во: 5.400

    "Позиция 28"

    "Стандарт-титр рН-метрии 2 разряда (комплект из 6-ти значений - 1,65, 3,56, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Стандарт-титр рН-метрии 3 разряда (набор из шести значений pH)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Трубка медицинская 6х1ММ ПВХ ООО Альфапластик Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Трубка хлоркальциевая ТХУ-1-100 10х100ММ без отводов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Двуокись углерода газообразная высший сорт 99.8% 40Л 24 ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента Экос-1 11СМ 100ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 34"

    "Чашка пломбировочная 1 М2 0.8 кп 01 6МКМ ГОСТ18678-73"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 35"

    "Чашка пломбировочная 1 М4 0.8 кп 01 6МКМ ГОСТ18678-73"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 36"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд CO(46+-4)+Air(ост.)(mg/m3) баллон 2-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 2Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд CH4(67)+Air(ост.)(ppm) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10547-2014 2 разряд NO2(0.1)+N2(ост.)(mg/m3) баллон LUXFER [алюминий]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10547-2014 2 разряд NO2(0.9)+N2(ост.)(mg/m3) баллон LUXFER [алюминий]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10547-2014 2 разряд NO(0.9)+Air(ост.)(mg/m3) баллон LUXFER [алюминий]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь 9Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд метан в воздухе(123 ppm) баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Воздух нулевой ПГС О2-20.5% 40Л ТУ 2114-008-53373468-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд CO-воздух 115МГ/М3 баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Чашка №4 150МЛ 107ММ 40ММ для выпаривания фарфор ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Стакан лабораторный Н-1-1000 1000МЛ 105х145ММ 100МЛ ТС со шкалой 10003806 ТУ 9464-019-29508133-2015 ООО "МиниМед" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Бюкс стаканчик для взвешивания СВ-24/10 30х50 5-09743 Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 47"

    "Бюретка 1-2-2-10-0.05 стекло"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд метан (CH4) 8000ррm + Air (ост.) баллон 10-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 10Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10599-2015 1 разряд оксид углерода 15МГ/М3 баллон 4-150У углеродистая сталь, вентиль латунь 4Л ТУ 2114-009-53373468-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10547-2014 2 разряд NO2(2.5мг/м3) + N2(ост.) баллон LUXFER [алюминий]; Вентиль: ВС-16М [нержавеющая сталь 5Л"

    Кол-во: 1.000

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