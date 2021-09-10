Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К), 398902, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52 Рассчитать логистику >

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стекло смотровое закаленное круглое жаропрочное ГТ-750-6 58х10ММ устанавливается в корпусе кольцевой камеры сгорания ГПА ГТН-6 для визуального контроля процесса горения топливо-воздушной смеси, работающее под давлением и при высоких температурах" Кол-во: 6.000

"Позиция 2" "Сигнализатор помпажный ПС-2-7 1.5 ... 18.5КГС/СМ2 0...+210(+2200)ГРАД ЦЕЛЬС для ГПА-Ц-6.3 напряжение постоянного тока-27 ± 3В, 0.5А, диапазон частот-10...4000ГЦ, действие линейных перегрузок до 10g, количество циклов замыкания-размыкания контактов сигнализатора: 10000" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный взрывозащищенный погружной ПИЭН-10.0/220/50Гц-Т4-4-1 IP64 10КВ.А -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС для нагрева масла 670х595х720ММ УХЛ нержавеющая сталь 3÷4ОМ 1ExmIIT4X 78КГ не более 130⁰С" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Насос трехвинтовой А1 3В 8/100Б для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкость от 3·10^-6 до 760·10^-6 м^2/с при температуре 373 К 3.2Л/С с электродвигателем 90КГ 45КВТ давление на выходе не более 10 МПа; допустимое давление на входе не более 0,25 МПа, КПД не менее 80 %; частота вращения 2900ОБ/МИН" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Муфта основного насоса гидравлики А9807-Л25 металл -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС выполненное в виде двух фланцев соединённых вместе посредством центральной втулки и наборных элементов в виде восьми лепестков с каждой стороны, лепестки выполнены из отдельных пластин нержавеющей стали толщиной до 1ММ, на краях каждого фланца через равные промежутки выполнены 8 отверстий с резьбой для соединения их с полумуфтами насоса и приводного вала, крутящий момент:450/630НМ, частота вращения 1500" Кол-во: 1.000