Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 00:0010.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222139Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222139

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-14-19

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    i.vozgrin@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Возгрин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2021 00:00 GMT +310.09.2021 00:0010.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222139Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для газоперекачивающих агрегатов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    285 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К), 398902, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло смотровое закаленное круглое жаропрочное ГТ-750-6 58х10ММ устанавливается в корпусе кольцевой камеры сгорания ГПА ГТН-6 для визуального контроля процесса горения топливо-воздушной смеси, работающее под давлением и при высоких температурах"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Сигнализатор помпажный ПС-2-7 1.5 ... 18.5КГС/СМ2 0...+210(+2200)ГРАД ЦЕЛЬС для ГПА-Ц-6.3 напряжение постоянного тока-27 ± 3В, 0.5А, диапазон частот-10...4000ГЦ, действие линейных перегрузок до 10g, количество циклов замыкания-размыкания контактов сигнализатора: 10000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Нагреватель электрический плоский индукционный низкочастотный взрывозащищенный погружной ПИЭН-10.0/220/50Гц-Т4-4-1 IP64 10КВ.А -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС для нагрева масла 670х595х720ММ УХЛ нержавеющая сталь 3÷4ОМ 1ExmIIT4X 78КГ не более 130⁰С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос трехвинтовой А1 3В 8/100Б для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкость от 3·10^-6 до 760·10^-6 м^2/с при температуре 373 К 3.2Л/С с электродвигателем 90КГ 45КВТ давление на выходе не более 10 МПа; допустимое давление на входе не более 0,25 МПа, КПД не менее 80 %; частота вращения 2900ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Муфта основного насоса гидравлики А9807-Л25 металл -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС выполненное в виде двух фланцев соединённых вместе посредством центральной втулки и наборных элементов в виде восьми лепестков с каждой стороны, лепестки выполнены из отдельных пластин нержавеющей стали толщиной до 1ММ, на краях каждого фланца через равные промежутки выполнены 8 отверстий с резьбой для соединения их с полумуфтами насоса и приводного вала, крутящий момент:450/630НМ, частота вращения 1500"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кран четырехходовой блока осушки импульсного газа цельнометаллический Чертеж А9807-Л12.000 80БАР -60...+200ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь для агрегата ГТК-25ИР А9807-Л12 Ду20 Ру80, корпус в форме куба, в верхней грани-механизм перестановки крана в разные положения, на боковых-четыре фитинга на которые резьбовым соединением монтируются фланцы под спирально-навитую прокладку"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264842
    Поставка пожарного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка пожарного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    264842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264418
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    264418
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264359
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    264359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 264352
    Закупка медицинского оборудования
    Закупка медицинского оборудования
    264352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 264133
    Поставка гаражного оборудования
    Поставка гаражного оборудования
    264133
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить