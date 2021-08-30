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    Главная / Торги / Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222137Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222137

    Наименование закупки

    Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:57

    Документация процедуры

    Требование_к_поставщикам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +81-24-551-7001 доб. 3109

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    sgusarova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусарова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222137Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Начальная цена

    72 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ул. Киевская, д. 5, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путём перечисления денежных средств в течение 15 (рабочих) дней после получения Покупателем счета и подписания товарной накладной/УПД

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сейф огнестойкий Valberg BM-1993EL сталь 1950х930х520ММ 4 полки, 2 двери 142КГ 615Л электронный кодовый 30Б корпус RAL 7024, дверь RAL 7038"

    Кол-во: 1.000

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