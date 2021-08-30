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Наименование закупки
Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+81-24-551-7001 доб. 3109
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
sgusarova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусарова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222137Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сейфа огнестойкого для нужд филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Начальная цена
72 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, ул. Киевская, д. 5, корп. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путём перечисления денежных средств в течение 15 (рабочих) дней после получения Покупателем счета и подписания товарной накладной/УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
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