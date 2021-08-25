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    Главная / Торги / 01101-2021-924 дверь металлическая, цемент, труба металлическая электро-сварная

    01101-2021-924 дверь металлическая, цемент, труба металлическая электро-сварная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 15:0025.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222136Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222136

    Наименование закупки

    01101-2021-924 дверь металлическая, цемент, труба металлическая электро-сварная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:22

    Документация процедуры

    Белгород_реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01101-2021-924 дверь металлическая, цемент, труба металлическая электро-сварная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 15:00 GMT +325.08.2021 15:0025.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222136Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01101-2021-924 дверь металлическая, цемент, труба металлическая электро-сварная

    Начальная цена

    152 320,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г.Белгород, пер.Свободный,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь металлическая 1250x2050мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Дверь металлическая 1300x2050мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Цемент М-500 0% 42.5кПа"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 4"

    "Смесь сухая строительная кладочная Пескобетон М300 3ч"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой FFB латунь 1/2" 15мм"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой FMB латунь 20мм 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой со сгоном латунь Dу25мм"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Пена монтажная Saudal 750мл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой МАРШАЛ 11с67п латунь 3.5мм 50мм ручной"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой МАРШАЛ 11с67п СФ.00.1 DN80 PN16 сталь 3 1/2" 80мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Радиатор водяной OASIS 004 VGB 500/100 биметалл H558мм 10 секция"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "ВЕСТ унитаз-компакт, нижняя подводка, косой выпуск Santeri"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Труба металлическая электросварная сталь Dн57мм s3.5мм"

    Кол-во: 92.400

    "Позиция 14"

    "Труба пластиковая для канализации PP Dн110мм 5мм"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Переходник трубный полипропилен L130мм D110мм D125мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Замок врезной Аллюр ЗВ1-09 ATM-R 90.5x175x68мм"

    Кол-во: 1.000

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