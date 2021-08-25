Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Губки, кувшины, полотенца, салфетки, картриджы для Карелии, ЗнП 1158

    Губки, кувшины, полотенца, салфетки, картриджы для Карелии, ЗнП 1158

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 14:0025.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222132Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222132

    Наименование закупки

    Губки, кувшины, полотенца, салфетки, картриджы для Карелии, ЗнП 1158

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8182) 65-52-01

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Каранина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Губки, кувшины, полотенца, салфетки, картриджы для Карелии, ЗнП 1158

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 14:00 GMT +325.08.2021 14:0025.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222132Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Губки, кувшины, полотенца, салфетки, картриджы для Карелии, ЗнП 1158

    Начальная цена

    63 628,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, Петрозаводск Горького 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Губка бытовая хозяйственная Хозяюшка 95x65x30мм"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Кувшин фильтр Аквафор 1.9л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце бумажное рулонное двухслойное Zewa Premium Decor 23.6x23см"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 4"

    "Смазка размораживатель замков Астрохим 23493766 90мл"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Салфетки бумажные однослойные Комус Luscan 240x240мм 100шт"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 6"

    "Картридж фильтрующий Аквафор В100-5 для фильтра воды"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ОЗОН"
    Ценовой запрос № 84828
    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных кормов для рыб
    Поставка аквариумных рыб, материалов для содержания комнатных аквариумов и специализированных...
    84828
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2019 10:30(GMT+03:00)
    200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить