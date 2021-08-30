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    Главная / Торги / Поставка инструментов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка инструментов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222131Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222131

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:09

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Договор___21012914_от_17.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222131Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    995 050,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Станция ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Энкор ДША-2 12ЭР/10Л 2 28Нм 0-350/0-1350ОБ/МИН быстрозажимной патрон 10-20ММ Li-lon 12В 200х50х180ММ 1КГ ГОСТ 10084-73"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Триммер бензиновый Ресанта БТР-2500П 2.5КВТ 48.2СМ3 1.2Л 9500ОБ/МИН 460/255ММ U-образная леска М10х1.25 25.4ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Машина шлифовальная угловая бесщеточная Зубр Профессионал 20В АВ-125-42 125ММ 4000-10000ОБ/МИН 22.2ММ М14 20В 4А.Ч Li-lon 420х280х130ММ 1.4КГ сумка ГОСТ 10084-73 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Грабли витые Сибртех с деревянным черенком 14 зубцов сталь 350ММ 1300ММ Россия ГОСТ 19597-94"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Зубр DB-20 A5 2 60Нм 0-500/0-1800ОБ/МИН быстрозажимной патрон 13-45ММ Li-lon 20В 370х300х112ММ 1.4КГ ГОСТ Р 50635-94"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22 2 45Нм 0-400/0-1400ОБ/МИН быстрозажимной патрон 12-30ММ Li-lon 18В 495х330х270ММ 1.3КГ ГОСТ IEC 62841-2-2-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Захват вертикальный для листов металла LC-CD1-B 1Т 0-20ММ 5КГ ГОСТ 25032-81 ООО "ПО "КАСКАД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Захват горизонтальный для листов металла LC-PDB5 5.0Т 0-55ММ 7.5КГ ГОСТ 25032-81 ООО "ПО "КАСКАД""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 10х12ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 12х14ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 17х19х185ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 12х13х138ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 14х17ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 19х22х207ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 22х24х228ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 24х27х242ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 30х32ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Ключ рожковый гаечный двухсторонний SITOMO 32х36ММ сталь 45/покрытие омедненное ГОСТ 2839-80 ТУ 3926.045.53581936-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Тросорез Трос-3 до 3.4ММ сталь ГОСТ 28037-89 ООО "СТРАЖ И К""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Лом строительный Сибртех сталь 1300х25ММ ТУ 14-579-42-97"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 21"

    "Лом-гвоздодер шестигранный СибрТех 450ММ 22х12ММ 0.77КГ стальной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Лопата уборочная снеговая с V-образной ручкой Сибртех пластиковая деревянный черенок 460х410ММ 1.2КГ ГОСТ 19596-87 Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 23"

    "Лопата совковая Protex рельсовая сталь алюминиевый черенок 200ММ 1320ММ ГОСТ 19596-87 Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Лопата штыковая Кузбасс металл цельнометаллическая 205ММ 1200ММ ГОСТ 19596-87 ООО "Центроинструмент" Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 25"

    "Лопата уборочная снеговая скрепер Сибртех пластиковая металлический черенок 730х550ММ 1300ММ 3.6КГ ГОСТ 19596-87 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Лопата уборочная снеговая скрепер Gigant GWBD06 пластиковая металлический черенок 600х470ММ 1600ММ 2.105КГ ГОСТ 19596-87 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Машина шлифовальная угловая Фиолент МШУ2-9-125Э М Ф0073 0.9КВТ 125ММ 2800-9000ОБ/МИН 22.2ММ М14 220В 280х145х110ММ 1.6КГ чемодан/кейс ГОСТ 12.2.013.0-91 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Молоток слесарный квадратный боек 0.5КГ омедненный деревянная рукоятка ГОСТ 2310-77 ЗАО ТД "Завод"СИТОМО""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента Арсенал AA-C1412P104 104 предмета"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Тросорез КВТ ТР-12Т 59941 до 12ММ 610ММ сталь, телескопические рукоятки ТУ 4834-022-97284872-2006"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 31"

    "Тросорез КВТ ТР-10 58594 до 10ММ 590ММ сталь, рукоятки из алюминиевого сплава ТУ 4834-022-97284872-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Тросорез КВТ ТР-6 59940 до 6ММ 310ММ сталь DC53, рукоятки из алюминиевого сплава ТУ 4834-022-97284872-2006"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Машина шлифовальная угловая Энкор 2400/230Э 2.4КВТ 230ММ 6500ОБ/МИН 22.2ММ М14 220В 525х175х125ММ 5.5КГ коробка 50172 ГОСТ 26810-86 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Машина шлифовальная угловая Зубр Профессионал УШМ-П125-1200 ЭПСТ 1.2КВТ 125ММ 3000-11000ОБ/МИН 22.2ММ М14 220В 400х150х110ММ 2.6КГ ТР ТС 010/2011 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Машина шлифовальная угловая Патриот AG 232 2.2КВТ 230ММ 6500ОБ/МИН 22.2ММ М14 220В ГОСТ 12.2.013.0-91 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Штангенглубиномер КировИнструмент ШГ-300 120х11х390ММ 0.05 ГОСТ 162-90"

    Кол-во: 2.000

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