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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки цистерн для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2021 году

    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки цистерн для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222129

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки цистерн для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:08

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Договор_21012414_от_17.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-18

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    dda@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Двойченко Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки цистерн для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:00 GMT +330.08.2021 08:0030.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для содержания пункта внутренней обмывки цистерн для нужд Сургутского филиала ООО «Газпромтранс» в 2021 году

    Начальная цена

    722 158,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, Станция ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.7225 закаленная сталь 42CrMo4V с цилиндрическим приводным концом, с канавкой под призматическую шпонку W41314 DIN 748-1 ООО "Зэсм" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо внутреннее для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.3505 сталь закаленная 50х55х25 S16229 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Корпус торцевого уплотнения вращающийся для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.7225 закаленная сталь 42CrMo4V с резьбой D45116 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Вал короткий для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.7225 закаленная сталь 42CrMo4V W41324 ООО "Зэсм" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Шпонка призматическая для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 сталь 14х9х70/64 S14358 DIN 6885-1 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Роликоподшипник для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.3505 подшипниковая сталь 100 Cr6 с цилиндрическими роликами S14608 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Роликоподшипник самоустанавливающийся для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.3505 подшипниковая сталь 100 Cr6 S14508 DIN635 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Корпус стационарный для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.4539 дуплексная сталь D45321 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо стопорное для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 сталь J 110 К23008 DIN 472 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное входного/выходного патрубков для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 110х3.5 FPM фторкаучук O45782 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное вращающегося корпуса торцевого уплотнения для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 54х4 FPM фторкаучук O45518 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное крышки для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 250х7 FPM фторкаучук O45418 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное стационарного корпуса для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 80х3 FPM фторкаучук O45718 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Штифт установочный для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 сталь нержавеющая М16х45 Z32108 DIN 939 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Колесо цилиндрическое зубчатое для насоса 2-х лопастного ПЛ-300 1.7225 закаленная сталь 42CrMo4V с канавкой под призматическую шпонку посередине впадины зуба Е12110 ООО "Зэсм""

    Кол-во: 2.000

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