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    Главная / Торги / Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222124Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222124

    Наименование закупки

    Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 10:33

    Документация процедуры

    Ценовой_запрос___бумага_А4_УР___ПК.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Юридический адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Почтовый адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Контактный телефон

    +7 342 216-51-28

    Факс

    +7 342 219-00-60

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Baev@perm.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баев А. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222124Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100 %, на основании счета поставщика, в течение 10 рабочих дней с даты поставки в каждый офис заказчика и подписания заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Адрес местонахождения

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский» "

    Кол-во: 2800.000

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