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Наименование закупки
Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 10:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
Почтовый адрес
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
Контактный телефон
+7 342 216-51-28
Факс
+7 342 219-00-60
Адрес электронной почты
Aleksandr.Baev@perm.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баев А. Ю.
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 16:00 GMT +302.09.2021 16:0002.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222124Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги формата А4 для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100 %, на основании счета поставщика, в течение 10 рабочих дней с даты поставки в каждый офис заказчика и подписания заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
Адрес местонахождения
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
Кол-во: 2800.000
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