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    Главная / Торги / Закупка строп, сварочного кабеля

    Закупка строп, сварочного кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222123Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222123

    Наименование закупки

    Закупка строп, сварочного кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:04

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_Новый_Уренгой.xlsx

    Договор_поставки.7z

    Информационное_письмо.pdf

    Анонс.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 753

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.khorkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хорькова Мария Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строп, сварочного кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222123Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строп, сварочного кабеля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с форматом ТКП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веревка страховочно-спасательная Ø14 мм"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Строп текстильный 10т."

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Строп текстильный 20т."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Строп текстильный 30т."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Строп текстильный 50т."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Термометр бесконтактный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Строп текстильный петлевой СТП 2,0/3000"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Строп текстильный петлевой СТП 3,0/3000"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Строп текстильный петлевой СТП 5,0/6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Строп текстильный петлевой СТП 8,0/6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Строп текстильный петлевой СТП 10,0/6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Строп текстильный петлевой СТП 20,0/6000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Строп канатный петлевой СКП (УСК1) 10,0*6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Строп канатный петлевой СКП (УСК1) 5,0*6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Строп канатный петлевой СКП (УСК1) 3,0*6000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Сварочный кабель КГ ХЛ 1х20"

    Кол-во: 800.000

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