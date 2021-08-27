www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка строп, сварочного кабеля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 753
Факс
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Адрес электронной почты
m.khorkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хорькова Мария Станиславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строп, сварочного кабеля
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 18:00 GMT +327.08.2021 18:0027.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222123Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строп, сварочного кабеля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с форматом ТКП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Кол-во: 400.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 800.000
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