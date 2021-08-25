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    Главная / Торги / Приобретение Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей для Приморского филиала

    Приобретение Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей для Приморского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222119

    Наименование закупки

    Приобретение Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей для Приморского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50613

    Факс

    Адрес электронной почты

    KorenkovaIM@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коренькова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей для Приморского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Контроллер управления доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей для Приморского филиала

    Начальная цена

    33 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Центральная, д.1а, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата , покупка по счету, ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ия доступом сетевой тип 2 TNB-DO2-2-12 (не относится к АО) до 10000 ключей"

    Кол-во: 10.000

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