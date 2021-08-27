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    Главная / Торги / ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222114

    Наименование закупки

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Индивидуальный предприниматель "Хасанов Руслан Рафаэлевич"
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Юридический адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Почтовый адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Контактный телефон

    +7 905 361-68-34

    Факс

    +7 8512 61-26-08

    Адрес электронной почты

    hasanov-ruslan@ro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Руслан Рафаэлевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414004, г.Астрахань, ул. Софьи Перовской , д.84, кв.112Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту. качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИП "Хасанов Р.Р."
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Адрес местонахождения

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремень № 1230"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "насос НШ "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "кольцо д32"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "сальник ступицы УАЗ "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "ремень SPA 2932"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Патрубок системы охлаждения МТЗ-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "РВД ДУ 12-1,01м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "РВД ДУ 12-0,61м ДК М20х1.5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Шайба стопорная А 50х2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Прокладка клапанной крышки дв.405-409"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Электробензонасос погружного модуля ERA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Провода в/вольтные с наконечниками дв.405-409 Е-2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Бендекс стартера"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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