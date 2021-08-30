Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222113

    Наименование закупки

    Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 13:32

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_поставку_ТМЦ.docx

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_10.06.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 498 657-93-59

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zharikov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жариков Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Начальная цена

    691 806,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 6я линия, стр. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется согласно условиям договора-поставки (70% предоплата в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оставшиеся 30% в течение 10 календарных дней после поставки Товара). Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор CO-оксид углерода RGI CO0 L42 M 2 Seitron"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Регулятор давления ITAP Europress ART.143 G1/4" 1...6БАР DN50ММ PN2.5МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Реле времени ВЛ-6-II M1 24...220В УХЛ4 0.1С...99Ч 5А IP40"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Смазка морозостойкая Циатим-221F банка 0.8КГ ТУ 0254-030-12435252-04 пластичная высокотемпературная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Манометр радиальный ТМ-510Р.00 1.5 0-1МПА G1/2 100ММ IP40 +150ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Кисть малярная флейцевая СибрТех 50х6ММ натуральная щетина пластиковая ручка 82504"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная плоская СибрТех 75ММ 3ДЮЙМ натуральная щетина деревянная ручка 82265 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Кисть малярная плоская Gigant FB-100 100ММ 4ДЮЙМ натуральная щетина деревянная ручка бандаж из нержавеющей стали 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Замок врезной Kale Kilit 152/3MR-85BS45-BP-(SP,Ros)-STB 152R4500253"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Механизм цилиндровый МСМ NW70-РВ 70ММ 35/35 латунь полированная латунь ключ/вертушка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Корпус замка реверсивный Doorlock DL402/55 PZ72 M 2 класс 82.5х154х20ММ полированная латунь полированная латунь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Доводчик DORMA TS 68"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Доводчик с тягой GEZE TS 1000 1100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Урна уличная СЛ3-300 36Л сталь нержавеющая черный 300х510ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Механизм цилиндровый МСМ N60-РВ 60ММ 30/30 латунь полированная латунь ключ/ключ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Нить-герметик Loctite 55 50М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Подводка гибкая для воды AQualine 1/2" гайка-штуцер 50СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Состав антикоррозионный паста HB BODY 930 полимерно-каучуковый черный для скрытых деталей 2.5КГ 9300200003"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Средство для прочистки труб гранулы Bagi Потхан 600Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Хомут односторонний краб Сансфера ремонтный 45-53/70ММ Ду40 сталь оцинкованная 17005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Хомут односторонний краб Сансфера ремонтный 57-67/70ММ Ду50 сталь оцинкованная 17006"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Хомут односторонний краб Сансфера ремонтный 87-95/70ММ Ду80 сталь оцинкованная 17008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Хомут двусторонний ККАЗ ремонтный 108-118/103ММ Ду100 сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Хомут односторонний ремонтный 100х200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Эмаль по металлу по ржавчине Hammerite Smooth RAL 7016 серая 5Л банка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Эмаль по металлу по ржавчине Hammerite Smooth RAL 3020 красная 2.5Л банка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Эмаль по металлу по ржавчине Hammerite Smooth RAL 9005 черная 5Л банка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Эмаль по металлу по ржавчине Hammerite Smooth RAL 6029 зеленая 2.2Л банка"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 29"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Ленинградские краски ПФ-115 Оптимум белая глянцевая 0.9КГ банка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Сольвент нефтяной НижегородХимПром 1Л ПЭТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Растворитель 646 1000МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Бензин-растворитель Уайт-спирит 1Л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Смазка силиконовая морозостойкая Gigant G-303 405МЛ аэрозольный баллон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Смазка универсальная спрей Astrohim AC-4575 медная аэрозоль баллончик 520МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Светильник накладной светодиодный CSVT Slim-38/MILKY ЦБ000009202 38ВТ 253В 5000К 5200ЛМ IP65"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 36"

    "Лампа светодиодная Navigator 61 285 75ВТ 176-264В А 6600ЛМ 4000К одноцокольная E40 эллипсоидная 312ММ 121ММ нейтральный холодно-белый матовый NLL-O120-75-230-840-E40"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 37"

    "Лампа светодиодная Gauss Elementary 15ВТ 230В 1480ЛМ 6500К одноцокольная E27 груша 110ММ 60ММ холодный белый матовый 23235"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 38"

    "Лампа для аквариума Hagen Aqua Glo 30ВТ 900ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Механизм цилиндровый Vanger IC-70-G 70ММ 35/35 ЦАМ золото 5000 комбинаций 23458"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Механизм цилиндровый Vanger EL-70-NI 70ММ 35/35 цинк никель ключ/ключ 6 ключей"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Ручка дверная Apecs Megapolis Paris H-0879-A-GM/G матовое золото/золото алюминий/ЦАМ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 42"

    "Накладка дверная декоративная Apecs Megapolis DP-C-0802-GМ ЦАМ матовое золото 15х115х23ММ для евроцилиндра"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 43"

    "Подводка гибкая для воды AQualine 1/2" гайка-штуцер 50СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Хомут двусторонний ККАЗ ремонтный 88.5-90/103ММ Ду80 сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264194
    Узел крепления, зажимы в Новосибирск
    Узел крепления, зажимы в Новосибирск
    264194
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77260
    Хомуты (96,Черский)
    Хомуты (96,Черский)
    77260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    117 653
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 81935
    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR
    ПЗ-240/2018 электротовары для RMR
    81935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 02:30(GMT+03:00)
    125 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить