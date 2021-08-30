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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 13:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 498 657-93-59
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zharikov@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жариков Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222113Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.
Начальная цена
691 806,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 6я линия, стр. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется согласно условиям договора-поставки (70% предоплата в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оставшиеся 30% в течение 10 календарных дней после поставки Товара). Доставка и разгрузка товара осуществляется за счет средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
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