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Наименование закупки
Поставка устройства для электрохимической маркировки EC-180Z
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-55-25
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрина Екатерина Борисовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройства для электрохимической маркировки EC-180Z
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222102Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройства для электрохимической маркировки EC-180Z
Начальная цена
33 333,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Владимирская область, город Ковров, улица Социалистическая, дом 22, КБ "Арматура" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту исполнения договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Доставка силами Поставщика и за счёт Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Наименование заказчика
АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Кол-во: 1.000
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