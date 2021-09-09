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    Главная / Торги / Поставка прожектора SBP типа HORO с ПРА

    Поставка прожектора SBP типа HORO с ПРА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222100Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222100

    Наименование закупки

    Поставка прожектора SBP типа HORO с ПРА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 13:38

    Документация процедуры

    1___ТФ_договора_на_поставку_товаров_ЗК_06.01_01.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ячменев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка прожектора SBP типа HORO с ПРА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2021 12:00 GMT +309.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222100Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прожектора SBP типа HORO с ПРА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    , Заводское шоссе, д. 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка, отсрочка платежа 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор SBP типа HORO, источник света HQI-TS 1000Вт, HORO/INT-A45°-1000 HQI-TS, 04022394"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Выносной блок ПРА для прожектора SBP HORO 417,60*73,5/1,2/4,25"

    Кол-во: 130.000

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