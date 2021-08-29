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Наименование закупки
Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 07:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 34675 2-40-20
Факс
Адрес электронной почты
ugorsk-uoop-yur@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дашкевич Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.08.2021 22:00 GMT +329.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222094Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
283 151,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 0.600
Кол-во: 90.000
Кол-во: 7.500
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 72.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
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