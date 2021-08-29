Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222094Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222094

    Наименование закупки

    Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 07:43

    Документация процедуры

    Югорское_УООП_Проект_договора_поставки_ингредиентов.doc

    Задание_заказчика_поставка_ингредиентов.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34675 2-40-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    ugorsk-uoop-yur@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашкевич Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 22:00 GMT +329.08.2021 22:0029.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222094Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ингредиентов для производства кондитерских изделий для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    283 151,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие масло какао Барри Каллибаут"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 2"

    "Какао-порошок алкализированный Barry Callebaut Cacao Barry мягкая упаковка 1000Г темно-красный Бельгия"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 3"

    "Шоколад белый КОРТИНА ЧИПС Kessko"

    Кол-во: 7.500

    "Позиция 4"

    "Шоколад молочный 33% какао Barry Callebaut"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Шоколад темный 53.8% какао Barry Callebaut 2500Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Картинки Пасха вафельные 145ММ 36722 ООО "Топ Продукт""

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 7"

    "Украшение Картинки вафельные Пасха 145ММ 11.5Г 30ШТ ООО "Топ Продукт""

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 8"

    "Украшение Цветы пиона на трилистнике ООО "Топ Продукт" вафельные 35ММ 80ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Бабочки вафельные цветные с рисунком микс 180ШТ 27232 ООО "Топ Продукт""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Украшение Цветы розы большие сложные ООО "Топ Продукт" вафельные микс 50ММ 28ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Украшение вафельные Цветы розы малые сложные белый 50ММ ООО "Топ Продукт""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Украшение Рожок Италика вафельный 110х49ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Лента упаковочная бордюрная Клубника для украшения кондитерских изделий пластик 50ММх550М 40МКМ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Желе шарики короб 2КГ 13/14 мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Посыпка кондитерская Микс 1 драже сахарное бисер 7КГ СТО 2502156-002-2016 ООО ТК Урал-шок Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Посыпка с шоколадом капли белые перламутровые Amarischia 1КГ 16500"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Начинка Dawn Foods Делифрут Клубника 2.7КГ Бельгия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Начинка Dawn Foods Делифрут Черная смородина 2.7КГ Бельгия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Украшение Гребень Дон Фудс шоколадный веер 48х28ММ Бельгия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Изделие Смесь для приготовления начинок и кремов Backaldrin Кремина ванильно-сливочный 15000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Бумага вафельная пищевая А4 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Краситель пищевой жидкий (гелевый) Деко-про белый 100Г"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 23"

    "Мука черемуховая 1КГ ИП Константинов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Паста сахарная ведро 1000Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 25"

    "Изделие Смесь сахаристая Италика Королевская глазурь 10000Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Фрукты быстрозамороженные Тропический микс пюре AGROBAR 1КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Пюре свежемороженое Агробар манго 1000Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Пюре свежемороженое Агробар маракуйя 1000Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Белогель-желе Нейтральный для изготовления кондитерского желе желирующий порошок 1000Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Изделие Фонд 377 холодного приготовления Промавтоматика Тирамису 1000Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Изделие Фонд холодного приготовления творог 1000Г пакет ООО "Промавтоматика""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Фрукты в сиропе Toschi Вишня коктейльная красная с черенком стеклянная банка 630Г"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 33"

    "Сливки питьевые для кофе Чудное озеро 11ПРОЦ 0.5Л тетра пак ООО "ТГ СОЮЗ" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Молоко питьевое кокосовое Aroy-d 19ПРОЦ 1Л тетропак"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Ежевика целая сублимационной сушки 50Г ООО "ГАЛАКТИКА ИНК" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 36"

    "Роза бутон цельный 1.5-2СМ 50Г ООО"ИВА" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 37"

    "Чай зеленый Матча 40Г мягкая упаковка ООО "СТС""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Цукаты кубики Чезарин фруктовый салат Италия р-р 6-6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Глазурь кондитерская шоколадная диски Унигра темные"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 40"

    "Украшение Листы переводные пластиковая пленка/какао масло спираль 300х400ММ Италия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Лента атласная 10СМ 100М желтая"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Паста миндальная Barry Callebaut банка 200Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Украшение Капсулы Callebaut трюфельные 12ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Пюре свежемороженое Ravifruit малина 1000Г пластиковая ванна"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Пюре свежемороженое Ravifruit Клубника 1000Г пластиковая ванна"

    Кол-во: 6.000

    Позвонить