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    Главная / Торги / Поставка материала рулонного "РАМ"

    Поставка материала рулонного "РАМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222088Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222088

    Наименование закупки

    Поставка материала рулонного "РАМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-37-36

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    l.polukarova@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полукарова Лариса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материала рулонного "РАМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 04:00 GMT +327.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222088Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материала рулонного "РАМ"

    Начальная цена

    480 357,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО «Газпром добыча Оренбург», 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, 1 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей, относится к СМСП): в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. 2 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей не относится к СМСП): до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал рулонный РАМ ТУ 5774-008-32989231-2016"

    Кол-во: 2.376

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    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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