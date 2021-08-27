Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей к оборудованию для столовых ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка запасных частей к оборудованию для столовых ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 07:3027.08.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222083Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222083

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к оборудованию для столовых ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к оборудованию для столовых ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 07:30 GMT +327.08.2021 07:3027.08.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222083Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к оборудованию для столовых ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    817 142,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки.Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр-осушитель DE NA медь/пластик 5.2х2.3ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр-осушитель DE NA медь/пластик 6.2х2.3ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Микродвигатель Elco 0.23А 1300ОБ/МИН 10-20ВТ с пластмассовой крыльчаткой 200ММ NET4T10ZVN001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Микродвигатель Elco 0.45А 1300ОБ/МИН 16-25ВТ с пластмассовой крыльчаткой 254ММ NET4T16PVN001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Микродвигатель Elco 0.68А 25-40ВТ с алюминиевой крыльчаткой 254ММ NET4"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Компрессор Jiaxipera TT1117GY 50ГЦ -23.3ГРАД ЦЕЛЬС R-600 198ВТ низкотемпературный (LBP) 11.3СМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Конфорка электрическая КЭП-0.12/3 0.12М2 417х290ММ чугунная 3КВТ 220В"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Компрессор холодильный Danfoss FR 8.5G ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Компрессор поршневой Danfoss NL8.4MF 200-230В 50ГЦ -23.3ГРАД ЦЕЛЬС R134a 455ВТ среднетемпературный (MBP) 8.35СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Компрессор Embraco Aspera NT 2212 GK 200-230В 50ГЦ -23.3ГРАД ЦЕЛЬС R404a 1373ВТ низкотемпературный (LBP) 27.8СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Компрессор Embraco Aspera NT 2212 GK 200-230В 50ГЦ -23.3ГРАД ЦЕЛЬС R404a 1373ВТ низкотемпературный (LBP) 27.8СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Компрессор Embraco Aspera NT6220GK 200-230В 50ГЦ R404A/R507A 2119ВТ среднетемпературный (MBP) 14.5СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН-182-9-8.5/1.60 Т230 1.6КВТ 230В для КЭТ-0.12/ЭП нержавеющая сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН-155-9-8.5/1.40 Т230 1.4КВТ 230В для КЭТ-0.12/ЭП нержавеющая сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Переключатель пакетный Gottak 7LA 840511k-25A-250V для плиты электрической Абат 25А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Переключатель мощности 4-позиционный ППКП-25 А (ТПКП-25А) ГОСТ 14919-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Компрессор поршневой Danfoss SC-15 CL 200-230В 50ГЦ R404 698ВТ низкотемпературный (LBP) 15.28СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Компрессор поршневой Wansheng QD65H 220-240В 50-60ГЦ R134a 168ВТ 5.7СМ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Компрессор хладоновый герметичный С-КО 140 Н5-02 220-240В 50ГЦ R134a 157ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Регулятор мощности EGO для сковороды электрической Inoksan INO-7DE060 220В 50.55021.100 Германия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Микропроцессор ID-974 32х74х59ММ 220В Eliwell"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Микропроцессор ID-961 32х74х59ММ Eliwell"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Реле пускозащитное для бытовых холодильников Индезит ZHB50-130P15C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Запасные части для картофелечистки Круг абразивный в сборе МКК-300.9884.35.00.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Конфорка электрическая КЭТ-0.12 0.12М2 415х295ММ чугунная 3КВТ 230В 400ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 26"

    "Термоограничитель EGO 55.13569.070 для пароконвектомата ПКА 10-1/1 220В 16А +320ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Термоограничитель EGO 55.13539.040 для пароконвектомата ПКА 10-1/1 220В 16А +160ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Клавиатура-панель Абат-45-01 для посудомоечной машины МПК-1100К 220В 5ВТ 185х80ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Термоограничитель EGO 55.13539.040 для пароконвектомата ПКА 10-1/1 220В 16А +160ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Ремень приводной Z(0)-670 для картофелечистки МОК-150, МОК-300М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Уплотнитель термостойкий для шкафа жарочного Abat ШЖЭ-2 23-111-60 резиновый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Элемент нагревательный ТЭН Abat ТЭН B3-181/190-7.5-6.5/2.4. 4T220 для шкафа жарочного ШЖЭ-2 2400ВТ 220В АО Чувашторгтехника"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Элемент нагревательный ТЭН 170 B/0.8 S 220 для пекарских шкафов ХПЭ 750/500 800ВТ 220В нержавеющая сталь 10ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Термопреобразователь ТС1763 ХК-60-2500 для ПКА Abat 220В 5ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Элемент нагревательный ТЭН ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (ЕС) ПКА,КПЭМ,МПК парогенератора для пароконвектомата ПКА 6-1/1П 9000ВТ 230В АО Чувашторгтехника"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Конфорка электрическая КЭТ-0.12 0.12М2 415х295ММ чугунная 3КВТ 230В 400ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Термовыключатель ТК32-03-100 для посудомоечной машины МПУ-700, МПУ-700М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Элемент нагревательный ТЭН ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 (ЕС) ПКА,КПЭМ,МПК парогенератора для пароконвектомата ПКА 6-1/1П 9000ВТ 230В АО Чувашторгтехника"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Запасные части для картофелечистки Шкурка цилиндра Abat МКК-150.66.002 с боковой панелью управления"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Ванна моечная трехсекционная напольная ВМ 3/4 э 1250х470х870ММ 400х380х300ММ нержавеющая сталь AISI 430"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить