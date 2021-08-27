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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Волгоградское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 15:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 961 079-05-80
Факс
Адрес электронной почты
secretary@vtgors.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урывский Валентин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Волгоградское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 06:00 GMT +327.08.2021 06:0027.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222075Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по специальной оценке условий труда для нужд филиала Волгоградское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
294 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400119, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Льва Толстого, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства; 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 155.000
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