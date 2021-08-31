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    Главная / Торги / Закупка подкатных (мобильных) тумб

    Закупка подкатных (мобильных) тумб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222069Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222069

    Наименование закупки

    Закупка подкатных (мобильных) тумб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:29

    Документация процедуры

    1._Требования_к_тумбочкам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Юридический адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Почтовый адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Контактный телефон

    +7 347 256-67-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Metlitskiy@ufa.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Метлицкий Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка подкатных (мобильных) тумб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 13:00 GMT +331.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222069Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подкатных (мобильных) тумб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа ул.Пархоменко 156Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, в стоимость товара должна входить доставка, сборка и вывоз упаковки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумбочка офисная"

    Кол-во: 63.000

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