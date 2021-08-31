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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка подкатных (мобильных) тумб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Почтовый адрес
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Контактный телефон
+7 347 256-67-25
Факс
Адрес электронной почты
Dmitriy.Metlitskiy@ufa.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Метлицкий Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка подкатных (мобильных) тумб
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 13:00 GMT +331.08.2021 13:0031.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222069Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подкатных (мобильных) тумб
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа ул.Пархоменко 156Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, в стоимость товара должна входить доставка, сборка и вывоз упаковки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
Адрес местонахождения
450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138
Кол-во: 63.000
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