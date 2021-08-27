Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Бинокли ГУО

    Бинокли ГУО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222068Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222068

    Наименование закупки

    Бинокли ГУО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    911-131-7712

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Светлана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бинокли ГУО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222068Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бинокли ГУО

    Начальная цена

    27 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Внуковская 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинокль обрезиненный БПЦЗ 12х45 12 крат 45ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Светофильтр Hoya Protector HD 72ММ"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Ценовой запрос № 77448
    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз...
    77448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 05:00(GMT+03:00)
    287 883
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 77593
    ЦЗ/УЭЗиС/23.11.2018 Поставка гирлянд световых светодиодных марки "Бахрома" и "Луч-100" для нужд УЭЗиС в 2019 году
    ЦЗ/УЭЗиС/23.11.2018 Поставка гирлянд световых светодиодных марки "Бахрома" и "Луч-100" для...
    77593
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    485 302
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 82422
    Поставка светильников
    Поставка светильников
    82422
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 16:00(GMT+03:00)
    26 131
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить