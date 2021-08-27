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    Главная / Торги / Поставка видеокамеры и объектива для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка видеокамеры и объектива для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222066Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222066

    Наименование закупки

    Поставка видеокамеры и объектива для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:44

    Документация процедуры

    Спецификация_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36554

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    skuznecov@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Станислав Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка видеокамеры и объектива для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222066Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка видеокамеры и объектива для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    283 333,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 13, лит. ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней после поставки (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объектив Canon RF 24-105 mm f/4L IS USM f/22 74°/53/°84° 83.5х107.3ММ 0.7КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера беззеркальная Canon EOS R6 без объектива 20К/С 5472х3648 CMOS 20МП магниевый сплав 138х98х88ММ 680Г"

    Кол-во: 1.000

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