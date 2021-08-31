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    Главная / Торги / Закупка инструментов для нужд ХФ

    Закупка инструментов для нужд ХФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222053Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222053

    Наименование закупки

    Закупка инструментов для нужд ХФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 01:35

    Документация процедуры

    КП.xlsx

    _Доходный_Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Приложение_3_к_РАЗОВЫМ_Типовым_договорам_поставки_Товара___Форма_Спецификации_1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка инструментов для нужд ХФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222053Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструментов для нужд ХФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск , пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% ОР на 15 рабочий день после подписания т.н. о поставленном товаре

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рюкзак монтажника, со вставкой КВТ C-19 78257 500x350x200мм полиэстер влагозащищенный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Набор буров NBPB-6SDSPX-Line по бетону 6x160, 8x600, 10x600, 12x600, 14x1000, 16x1000мм 6шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Кусачки боковые диэлектрические Truper T202-6X 17331 150мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Удлинитель электрический силовой Glanzen EB-30-011 00-00005303 4 розет. 30м с заземлением 16А 2.5мм2 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Набор отверток недиэлектрических NEO 84-247 PZ, Torx 12шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Инструмент для заделки контактов REXANT HT-3141 12-4201 для заделки и обрезки витой пары 110/Krone"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Нож с выдвижным лезвием Gigant GWK622 18мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Лестница телескопическая Алюмет TLS 3.8 3.8м алюминий 1 секция 13 ступеней"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Фонарь аккумуляторный налобный Следопыт Циклоп 12 12L100 PF-PFL-HL16 светодиодный 12 ламп"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пассатижи диэлектрические КВТ Стандарт 55984 160мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Индикатор напряжения отвертка HS-138 56519 100...250В светодиод"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Молоток слесарный HAMMER Flex 601-014 300г фибергласс сталь с квадратным бойком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Рулетка AV Steel AV-970350 5м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Инструмент для снятия изоляции стриппер Hyperline Cabling Systems HL-561 для зачистки плоских отводных кабелей FTTH 30x20x110мм 3.1x2мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Инструмент обжимной REXANT HT-568R для обжима разъемов RJ11, RJ12, RJ45"

    Кол-во: 10.000

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