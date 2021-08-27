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    Главная / Торги / Оказание услуг по специальной оценке условий труда

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222052Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222052

    Наименование закупки

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Посаженникова Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222052Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по специальной оценке условий труда

    Начальная цена

    3 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 дней с момента оказания услуги. Оказание услуг в течение 30 дней с момента заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда СОУТ"

    Кол-во: 2.000

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