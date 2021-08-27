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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по специальной оценке условий труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 12:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Почтовый адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Контактный телефон
+7 831 276-86-12
Факс
+7 831 276-73-54
Адрес электронной почты
natknn@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Посаженникова Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по специальной оценке условий труда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222052Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по специальной оценке условий труда
Начальная цена
3 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2Б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 дней с момента оказания услуги. Оказание услуг в течение 30 дней с момента заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Адрес местонахождения
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Кол-во: 2.000
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