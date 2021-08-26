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    Главная / Торги / Поставка катка гладильного

    Поставка катка гладильного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222051

    Наименование закупки

    Поставка катка гладильного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:26

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка катка гладильного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 22:00 GMT +326.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катка гладильного

    Начальная цена

    105 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора.Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каток гладильный ВГ-1218"

    Кол-во: 1.000

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    Лоты:
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