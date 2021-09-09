Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка уплотнений

    Закупка уплотнений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222045Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222045

    Наименование закупки

    Закупка уплотнений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 12:45

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки_для_нерегламентных_закупок_final.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Юридический адрес

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Почтовый адрес

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Контактный телефон

    +7 912 802-12-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    OLGA.KITAEVA@FORTUM.COM

    Ф.И.О. контактного лица

    Китаева Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка уплотнений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222045Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка уплотнений

    Начальная цена

    6 672,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 454006 г.Челябинск, ул. Российская, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, возможен частичный аванс

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Адрес местонахождения

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Наименование заказчика

    ПАО "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Адрес местонахождения

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Наименование заказчика

    ПАО "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Адрес местонахождения

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Наименование заказчика

    ПАО "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Адрес местонахождения

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Наименование заказчика

    ПАО "Фортум"
    Все закупки и тендеры ПАО "Фортум"

    Адрес местонахождения

    454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплот. 411.1 Etachrom NC 065-250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплот. 411.3 Etachrom NC 065-250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кольцо уплот. 411.01 Omega 250-480 BGBG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Уплотнение 412.01 Omega 250-480 BGBGF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Уплотнение 412.02 Omega 250-480 BGBGF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Уплотнение 412.03 Omega 250-480 BGBGF"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить