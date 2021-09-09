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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка уплотнений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 12:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Почтовый адрес
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Контактный телефон
+7 912 802-12-25
Факс
--
Адрес электронной почты
OLGA.KITAEVA@FORTUM.COM
Ф.И.О. контактного лица
Китаева Ольга Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка уплотнений
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222045Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка уплотнений
Начальная цена
6 672,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, 454006 г.Челябинск, ул. Российская, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, возможен частичный аванс
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Адрес местонахождения
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Адрес местонахождения
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Адрес местонахождения
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Адрес местонахождения
454090, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Проспект Ленина, 28Д, эт/пом 7/8
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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