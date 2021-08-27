Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленной продукции производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, 1 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей, относится к СМСП): в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. 2 вариант: (в случае если лицо, заявка которого на участие в конкурентном отборе признана лучшей не относится к СМСП): до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. В случае неполучения Покупателем счёта-фактуры в срок, срок оплаты продлевается на срок, равный сроку просрочки исполнения Поставщиком обязанности по выставлению счёта-фактуры.