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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 08:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-00
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
L.Koliy@inform.gazgrom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колий Любовь Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222038Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования
Начальная цена
169 950,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское шоссе, 2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 15 дней. Доставка на склад за счет постащика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
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