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    Главная / Торги / Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования

    Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222038Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222038

    Наименование закупки

    Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-00

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    L.Koliy@inform.gazgrom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колий Любовь Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222038Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чистящих средств для обслуживания ИТ-оборудования

    Начальная цена

    169 950,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское шоссе, 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 15 дней. Доставка на склад за счет постащика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель пена Cactus CS-S3006 180МЛ для экранов и оптики + салфетки 18х18СМ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Очиститель спрей Cactus CS-S3002 250МЛ для очистки экранов флакон с распылителем"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Очиститель пневматический негорючий Cactus CSP-AIR400INV 400МЛ для очистки оргтехники баллон"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 4"

    "Очиститель пневматический сжатый воздух Cactus CS-Air400 400МЛ для очистки оргтехники баллон"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Очиститель пневматический негорючий Cactus CSP-Air400 400МЛ для очистки оргтехники баллон"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Салфетки для оргтехники влажные Cactus CS-T1002 нетканый материал на основе целлюлозы для компьютера и оргтехники 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Очиститель спрей Cactus CS-SR210 210МЛ для удаления этикеток баллон"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Салфетки для оргтехники влажные Cactus CS-1001PE крепированная бумага для оптики и мониторов 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Спирт изопропиловый технический Cactus CS-ISOCLENE1 для очистки техники флакон 1Л"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Спирт изопропиловый технический Cactus CS-ISOCLENE300 для очистки техники флакон с распылителем 0.3Л"

    Кол-во: 30.000

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