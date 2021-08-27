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    Главная / Торги / Поставка нагревательных МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Поставка нагревательных МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 08:0027.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222033Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    222033

    Наименование закупки

    Поставка нагревательных МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 13:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-07-40

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    bukuch.ab@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букуч Анастасия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нагревательных МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 08:00 GMT +327.08.2021 08:0027.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 222033Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нагревательных МТР для нужд подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 г.

    Начальная цена

    436 604,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки.Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент нагревательный ТЭН 156А12/2.0-Т-220-ф4-шт1/2 2000ВТ 220В штуцер G1/2""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Тэн Harvia ZSK-720 3000ВТ 230В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Конвектор электрический настенный Делсот ЭВУБ-2.0 2000ВТ 220В 20М²"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Печь электронагревательная электрокаменка ЭКМ1-18 LUX 18КВТ для сауны и бани 380В с пультом ЭКМ-02А"

    Кол-во: 1.000

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